ВОЗ поддержат партнёры

Всемирная организация здравоохранения изучает последствия приостановки финансирования со стороны США и для обеспечения беспрерывности своей работы намерена в сотрудничестве с партнерами решить вопрос возможного недостатка средств.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил:

"Соединенные Штаты Америки на протяжении долгого времени оставались нашим щедрым другом и мы надеемся, что так будет и впредь. Мы сожалеем решении президента США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения"

ВОЗ — одно из агентств ООН — была основана в 1948 году с целью координации международной политики в области здравоохранения, в частности, борьбы с инфекционными заболеваниями. В организацию входят 194 страны. Каждая из них платит обязательный взнос, который рассчитывается на основе ВВП и численности населения. Эти взносы составляют лишь четверть всех средств финансирования ВОЗ, а в течении последних двух лет на такие взносы пришлось 17% финансирования. Все остальные средства — добровольные взносы стран членов либо партнеров организации.

Обязательный вклад США за последние два года составил около 118 млн долларов.

Почти в три раза больше средств из США поступило за счет добровольных взносов. Один из самых крупных американских доноров — Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Его основатель Билл Гейтс выразил уверенность, что приостановка финансирования в разгар пандемии — опасное решение и сегодня мир нуждается в работе ВОЗ как никогда.

Организация,в свою очередь, призывает к сохранению единства в условиях борьбы с пандемией.