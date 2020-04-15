Нотр-Дам: ход восстановительных работ нарушила пандемия

Ровно год прошел со дня разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери. Огонь полностью уничтожил большую часть деревянной кровли, часы и шпиль. Последний рухнул на каменный свод и пробил его в трех местах. Полностью потушить пламя удалось только утром 16 апреля. Трагедия потрясла всех.

"Это же исторический монумент", - говорит пожарный Родольф Нерон. "Нотр-Дам - это то, что в сердце каждого француза".

Родольф был одним из тех, кто оказался на месте инцидента практически сразу после того, как вспыхнул пожар. Около семи часов вечера по местному времени.

Родольф Нерон, пожарный: "С одной стороны собора уже стояли пожарные машины. Другую сторону сложно было разглядеть. А потом, сквозь башни окутанные дымом мы заметили, что крыши уже не осталось, и увидели это мощное пламя. Это было страшное зрелище".

Спустя двадцать четыре часа президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить храм в течение пяти лет. На реконструкцию было обещано выделить 750 миллионов евро.

Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса.

Анелиз Боржес, Euronews: "В июле прошлого года работы по ликвидации последствий пожара приостанавливались из-за загрязнения площадки свинцом. В марте нынешнего года деятельность на месте прервана в связи с введением карантинных мер из-за распространения нового коронавируса. По словам чиновников, которые отвечают за реконструкцию, остановка работ несет угрозу конструкции здания".

Брис де Малерб, священник: "Пока стоят эти строительные леса, есть вероятность того, что собору будет нанесен еще больший урон: леса могут упасть на своды храма. В сентябре-октябре, возможно, леса смогут демонтировать. Затем нам предстоит исследовать состояние камней: какие можно использовать в дальнейшем, какие необходимо заменить. Потом мы соорудим что-то типа зонтика, чтобы защитить всю строительную площадку".

Нотр-Дам был самой популярной достопримечательностью Парижа и действующим храмом, где ежедневно проводились богослужения. Собор ежегодно посещали около 14 миллионов человек. Во Франции верят, что собор возродится. Вот только битву за восстановление Нотр-Дама придется отложить до тех пор, пока не будет выиграна война с коронавирусом.