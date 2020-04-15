Подчинятся ли Брюсселю другие столицы ЕС?

В Риме, Париже, Берлине – почти повсюду в Европе введены карантинные меры. Миллионы людей оказались взаперти в своих домах.

Скорость распространения коронавируса замедляется, но растут расходы, вызванные инфекционным кризисом. Все страны ищут из него свой выход. В среду Еврокомиссия представила стратегию вывода из него всего Союза, добиваясь координации общих усилий, которой пока не хватало.

Политический редактор Euronews Даррен Маккаффри попросил трёх экспертов из ЕС оценить, насколько хорошо Брюссель справляется с этим большим испытанием.

Фабрис Потье из политического консалтинга Rasmussen Global:

«Это вопросы жизни и смерти, они в основном всё ещё решается на национальном уровне. Политики, главы государств и правительств по отдельности пытаются справиться с проблемой, которая бьёт по каждому гражданину в их странах».

Альберто Алеманно, профессор европейского права:

«К настоящему моменту Covid-9 стал европейской историей, потому что различные меры в разных странах оказывают серьёзное трансграничное влияние на их соседей. Эффективность национальных ответов на вирус ослабляется отсутствием европейской координации ».

Даррен Маккаффри:

«Брюсселя как будто и нет. Кто-нибудь на самом деле слушает, что говорят Комиссия или Совет? »

Матина Стевис-Гриднев, корреспондент The New York Times в Брюсселе:

«Интересно, в какой степени из-за того, что государства-члены делают свое дело и замыкаются в себе, в какой степени мы можем обвинять Еврокомиссию и коллективные инструменты в совершаемых ошибках? Всё сводится к тому, как комиссия и как политическое руководство этой политической комиссии интерпретируют свой собственный мандат ».

Альберто Алеманно:

«В результате мы можем видеть, что такая комиссия оказалась очень слабой. В соответствии с Союзным договором, она может осуществлять общее руководство, подниматься над правительствами, пускать в ход чрезвычайный механизм, но эти права не были использованы полностью».

Матина Стевис-Гриднев:

«Меня забавит цикличность, прохождение через похожие ситуации примерно раз в пять лет. В ходе нынешнего кризиса каждый делает свое дело. Здесь много злости, взаимных обвинений, указывания друг на друга пальцем. Кажется, что всё разваливается, но в последний момент оно не разваливается. Комиссии удаётся склеивать всё это вместе, и мы натыкаемся на следующее препятствие».

Фабрис Потье:

«Политические лидеры сражаются также за свое будущее и за свои рейтинги. Однако я согласен с тем, что чем более скоординированной и европеизированной будет стратегия выхода, тем лучше, учитывая масштаб проблемы».