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Дания

Дания открывает школы

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 Павел Барсуков
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Дания открывает школы
Авторское право  AP
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В Дании в среду вновь открываются детские сады и школы. Страна первой в ЕС возобновляет учёбу. Считается, что Копенгаген заблаговременно предпринял меры изоляции, и потому сейчас ситуация с эпидемией внушает относительный оптимизм: число ежедневно выявляемых случаев снижается уже почти неделю.

Предполагается, что все школы завершат адаптацию к новым санитарным нормам до 20 апреля. Эти меры включают расстановку парт не ближе двух метров, постоянный контроль врача, отправку детей домой при малейших признаках заболевания.

При этом многие родители выступили против решения правительства и заявили, что отказываются отпускать своих детей — несмотря на то, что школьное образование в Дании является обязательным.

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