Европа готовится к рецесии

Страны Европы готовятся к серьезной рецессии из-за продления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

ВВП Франции сократится на 8%, а прогноз по уровню дефицита бюджета страны в текущем году ухудшен до примерно 9%. Уровень госдолга составит 115% против 111-112%, заложенных в проект бюджета. По словам министра госфинансов Жеральда Дарманена, Франция не знала такого со времен Второй мировой войны и ситуация ухудшается с каждой новой неделей карантина. Ранее министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр допустил увеличение госдолга ради спасения предприятий. Сейчас более 900 тысяч компаний пользуются фондом солидарности, который был создан при поддержке правительства с начала введения ограничений. Поддержка сверхмалого бизнеса будет расширена.

Экономика Великобритании может обвалиться на треть, если ограничения продлятся три месяца. Управление по бюджетной ответственности прогнозирует, что во II квартале ВВП страны потеряет 35%, а уровень безработицы составить 10%. Такое развитие ситуации приведет к самому большому дефициту бюджета с момента Второй мировой войны. При этом после резкого падения экономика так же быстро восстановится, но уровень безработицы будет снижаться не так активно.

Министр финансов Португалии министр финансов Португалии Мариу Сентену сообщил, что с каждым месяцем карантина экономика страны будет терять 6,5% ВВП.

Он также возглавляет Совет министров финансов стран зоны евро, по его словам, из-за пандемии европейские страны испытают экономический шок, масштабы которого пока трудно представить.