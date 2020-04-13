Какое влияние оказывает пандемия Covid-19 на окружающую среду?

Добро пожаловать в программу Climate Now! В ней мы каждый месяц рассказываем о том, как поживает наша планета, и сегодня обсудим с экспертами известные факты о коронавирусе, загрязнении окружающей среды и климатических изменениях.

Но сначала - последние данные от европейской Программы наблюдения Земли "Коперник".

В Европе в этом марте средняя температура была почти на 2 градуса Цельсия выше, чем в период с 1981 по 2010 годы.

Source: Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

Еще более экстремальные показатели мы наблюдаем в некоторых частях Украины и России. На Украине температура в марте была на 6 градусов выше, чем средний показатель для этого месяца; в России - на целых 8!

Source: Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF Wilks, Jeremy

Март - благоприятный момент для того, чтобы оценить состояние арктических льдов, поскольку в это время морской ледяной покров находится на самом высоком уровне. Если мы посмотрим на нижеприведённую карту, то увидим всю Арктику и сможем констатировать, что в некоторых её областях (они отмечены красным) льда меньше, чем обычно для этого времени года. Вокруг же архипелага Шпицберген льда почему-то больше, чем ожидалось.

Source: Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF Wilks, Jeremy

В целом, отмечается тенденция к снижению ледяного покрова. Как вы можете видеть, аномании регистрировались здесь с 1979 года, и сейчас ледяной покров на 6 % меньше, чем ожидалось, хотя наблюдается и некоторая изменчивость.

Source: Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF Wilks, Jeremy

Ну а теперь обратимся к нашей теме: какое влияние в действительности оказывает пандемия Covid-19 на окружающую среду? Я пообщался по видеосвязи с ведущими экспертами в этой области, и вот, что обнаружил.

Такое ощущение, что Европа зашла в тупик. Улицы, обычно заполненные транспортом, пусты: жизнь во многих странах фактически приостановлена. На первый взгляд кажется, что это должно благотворно сказаться на окружающей среде? В некотором смысле - да.

Снимки со спутника Sentinel-5P показывают, как резко упал уровень загрязнения воздуха диоксидом азота во Франции и Италии. Городской воздух явно стал чище. Это хорошая новость.

"Не думаю, что можно уже сейчас понять в долгосрочной перспективе, что значит это снижение загрязнения. Но в краткосрочной перспективе, уверен, сокращение этого показателя весьма полезно. Уровень загрязнения воздуха влияет на сердечную и легочную деятельность человека, поэтому если воздух чище в то время, когда вирус витает вокруг, это может быть только хорошей новостью", - говорит директор Службы мониторинга атмосферы COPERNICUS Винсент-Анри Пёх.

Есть, возможно, еще одно преимущество сегодняшнего низкого показателя загрязнения воздуха: нельзя исключать, что коронавирус может передаватьс с помощью частиц пыли. Научного консенсуса по этому вопросу нет, но ряд экспертов считают, что это вполне вероятно.

"Когда твердые частицы находятся в определенной плотности воздуха, где также содержится много смога и атмосферного загрязнения, можно считать, что они попадают на своего рода автомагистраль, которая ускоряет эпидемию", - говорит Алессандро Миани, глава итальянского Общества климата и медицины.

Таким образом, сокращение в краткосрочной перспективе уровня загрязнения воздуха - положительный фактор. Но, несмотря на экономический спад, выбросы парниковых газов в атмосферу все еще происходят, а уровень содержания углекислого газа - рекордно высок.

"Вероятнее всего, влияние приостановки экономической деятельности на уровень содержания в атмосфере СО2 будет крайне незначительным, - считает Оксана Тарасова, - руководитель Отдела исследований атмосферы Всемирной метеорологической организации. - Если мы посмотрим на то, как формируется нынешний уровень содержания в атмосферного CO2, то увидим, что он складывается не из ежегодных выбросов, а представляет собой весь накопленный с доиндустриальной эпохи объём. В таком масштабе сокращение выбросов в течение одного конкретного года вряд ли окажет влияние на глобальный уровень углекислого газа в атмосфере".

Пандемия коронавируса оказала непосредственное и значительное воздействие на нашу личную жизнь и организацию труда. Но как насчет окружающей среды? "Уроки, извлеченные из кризиса после того, как пандемия коронавируса останется позади, будут крайне важны, чтобы еще раз задуматься над проблемой загрязнения воздуха. К сожалению, изменение климата происходит и будет продолжаться, этот кризис на самом деле ничего не изменит", - считает Винсент-Анри Пёх.

И последнее: многие задавали вопрос о том, исчезнет ли вирус, как только наступит лето? Ответ пока не ясен, у нас еще недостаточно информации, ведь в общей картине много переменных, включая то, как мы с вами ведем себя во время кризиса. Так что будь осторожны! - заключает корреспондент Euronews Джереми Уилкс.