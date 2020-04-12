Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку главы МВД Сулеймана Сойлу. Сойлу подал в отставку после того, как жители страны бросились закупаться продовольствием, узнав о неожиданном введении комендантского часа в десятках городов.

Правительство рассчитывало, что 48-часовой запрет выходить из дома сократит темпы распространения коронавируса. Но объявление, сделанное в последнюю минуту, привело к обратному эффекту: на улицах и в магазинах скопились тысячи людей.

В Турции выявлено около 57 тысяч инфицированных. От последствий COVID-19 здесь умерли 1198 человек.