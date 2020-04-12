Легендарный автогонщик "Формулы-1" Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет

Его называли "чемпионом без короны". Стирлинг Мосс, легендарный гонщик "Формулы-1", соперник Хуана-Мануэля Фанхио, Джека Брэбема, Майка Хоторна и Брюса Макларена скончался в возрасте 90 лет у себя дома. "Он ушел тихо, - написала жена Мосса. - Просто в какой-то момент закрыл глаза и заснул навсегда".

Стирлинг Мосс выступал в Королевских гонках с 1951 по 1961 годы и выиграл 16 "Гран-при". На протяжении 7 сезонов подряд он не опускался в итоговом общем зачете ниже третьего места, но чемпионом так и не стал. Трижды он проиграл чемпионскую корону своему более великому современнику - Фанхио.

Мосс также успешно выступал и в других автогонках, в 24 часах Ле Мана он занимал второе место, а также выиграл знаменитые гонки Милле Милья и Тарга Флорио.