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мир

Обменявшись кольцами, мойте руки!

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  Денис Локтев
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Обменявшись кольцами, мойте руки!
Авторское право  Euronews
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Молодожёны, вы можете поцеловать друг друга — но маски лучше всё же не снимать. Этой римской паре удалось зарегистрировать брак несмотря на карантин. Татьяна и Армандо запланировали эту церемонию ещё год назад, и отменять её не стали — даже несмотря на то, что родственники на свадьбу приехать не смогли.

Немного грустно, но в то же время я счастлива, ведь я так долго ждала этого момента! Даже если выходить замуж приходится вот так, это нестрашно!
Татьана Датолла
невеста

Италия столкнулась со вспышкой нового коронавируса первой из западноевропейских стран. Здесь действуют строгие меры карантина — однако церемонии бракосочетания, которые были запланированы ещё до введения ограничений, в урезанном формате продолжают проводить.

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