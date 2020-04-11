Обменявшись кольцами, мойте руки!

Молодожёны, вы можете поцеловать друг друга — но маски лучше всё же не снимать. Этой римской паре удалось зарегистрировать брак несмотря на карантин. Татьяна и Армандо запланировали эту церемонию ещё год назад, и отменять её не стали — даже несмотря на то, что родственники на свадьбу приехать не смогли.
Италия столкнулась со вспышкой нового коронавируса первой из западноевропейских стран. Здесь действуют строгие меры карантина — однако церемонии бракосочетания, которые были запланированы ещё до введения ограничений, в урезанном формате продолжают проводить.