Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме.

Сделка зависела от решения Мексики, которая отказалась от предложенного ей сокращения на 400 тысяч баррелей в сутки. В министерстве энергетики пояснили: "Позиция Мексики заключалась в том, что мы не можем согласиться с таким объемом, потому что за полтора года работы правительства мы приложили огромные усилия, как человеческие, так и экономические для увеличения добычи, которая падала на протяжении нескольких лет". В итоге президент Мексики согласился на снижение на 100 тысяч баррелей.

Россия и Саудовская Аравия в мае-июне на равных будут снижать добычу нефти от 11 миллионов баррелей в сутки до 8,5 миллионов.

В целом добыча нефти снижается сейчас на 23 процента. Вслед за соглашением ОПЕК+ министры энергетики стран G20 обязались принять немедленные меры по обеспечению стабильности энергетического рынка на фоне пандемии коронавируса.