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Испания

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В Испании за сутки от коронавируса умерли 510 человек - это наименьший показатель с 22 марта -власти

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 Euronews
Virus Outbreak Spain
Virus Outbreak Spain   -   Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Испании, одной из первых европейских стран пострадавших от пандемии коронавируса, продолжается снижение показателей суточной смертности от COVID-19. За последние 24 часа в Иберийском королевстве от этого заболевания скончались 510 человек, это наименьший суточный показатель с 22 марта.