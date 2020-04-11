В Испании за сутки от коронавируса умерли 510 человек - это наименьший показатель с 22 марта -власти

В Испании, одной из первых европейских стран пострадавших от пандемии коронавируса, продолжается снижение показателей суточной смертности от COVID-19. За последние 24 часа в Иберийском королевстве от этого заболевания скончались 510 человек, это наименьший суточный показатель с 22 марта.
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В Испании за сутки от коронавируса умерли 510 человек - это наименьший показатель с 22 марта -властиКомментарии
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