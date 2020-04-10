Столпотворение в аэропорту: сезонные работники спешат в ФРГ

Столпотворение в аэропорту города Клуж-Напока на северо-западе Румынии. Несмотря на действующее в стране чрезвычайное положение и введение ряда ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, ближайшие парковки и залы ожиания оказались переполненными. Около двух тысяч сезонных работников, направляющихся в Германию, почти одновременно прибыли в местную воздушную гавань.

"Людей привезли в аэропорт за несколько часов до рейса. Никаких условий для безопасного ожидания им не предоставили. Это ненормально", - заявил директор аэропорта Давид Чичео.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

"Всех причастных к возникшему хаосу накажут. В том числе и директора аэропорта: он не сообщил городским властям о сложившейся ситуации. Это неприемлемо", - отметил премьер-министр Людовик Орбан.

Ежегодно на заработки в Германию прибывают около 300 тысяч человек. Из-за вспышки коронавируса власти ФРГ согласились допустить на территорию страны в ближайшие два месяца лишь около 40 тысяч сезонных работников - и только при условии соблюдения усиленных мер безопасности.

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер заявила: "Компании обязаны сделать так, чтобы люди соблюдали дистанцию во время перелета и контактировали лишь с теми работниками, которые оказались с ними в одной группе. Во всяком случае, на протяжении первых двух недель частичного карантина. В течение этого периода им уже разрешено трудиться".

Ранее о нехватке примерно 200 тысяч сезонных работников заявила Франция. А значит, часть местного урожая может погибнуть.