Промышленный кластер: как быстро наладить производство

На этой неделе программа "Планета бизнеса" рассказывает об инициативе Ассоциации европейских промышленных кластеров. В сотрудничестве с Еврокомиссией, она ставит целью в рекордно короткие сроки разработать необходимую для противостояния вирусу продукцию, запустить её в производство и, конечно, поделиться с партнёрами жизненноважной информацией.

Об их плане действий нам рассказал глава Ассоциации Антонио Нуово: "В нашу ассоциацию входят 800 кластеров, объединяющих около 120 тысяч предприятий. С первого же дня кризиса Еврокомиссия обратилась к нам с просьбой выработать план действий и представить список компаний, к которым можно обратиться в случае срочной необходимости. Первым пунктом в плане значились технологии, которые бы позволили немедленно приступить к производству средств первой необходимости, на тот момент это были защитные маски и респираторы, предназначенные для медицинского персонала. В Испании мы нашли 16 тысяч трехмерных принтеров и составили список из тысячи предприятий, которые готовы по просьбе государства начать производство на следующей фазе кризиса. Я не говорю о сегодняшнем дне, но о завтрашнем, когда надо будет начать массовое производство защитных масок для всех категорий населения. поскольку в этом будет срочная необходимость".

Еще один пример из Испании - компания Марко Понса TEXSILK: "До сих пор наше предприятие, где работают 60 человек, выпускало прорезиненную ткань, из которой затем шили навесы, зонты и садовую мебель. Сегодня мы производим защитные маски, поскольку наша продукция отличается высокой фильтрующей способностью, а также обработана водоотталкивающим составом. Никто не думал, что ткань для садовых зонтов может служить основой для маски. Но мы используем её, и это работает! Речь идет о продукции, в которой люди нуждаются сегодня, прямо сейчас, а не в ближайшем будущем. Мы не знали рынок настолько, чтобы сразу начать действовать. Нам нужна была инофрмация о том, где и как сертифицировать нашу ткань, где и кому затем продавать готовую продукцию. По этим двум вопросам кластер оказал нам неоценимую помощь! Мы оказались полезны, и помогаем людям в это непростое время, но также сохраняем рабочие места, что тоже - помощь обществу".