Решением Еврогруппы довольны правительства и Европарламент

Во всём Евросоюзе почти единодушно приветствовали соглашение, достигнутое министрами финансов стран единой валюты по восстановлению европейской экономики. Но уже звучат различные интерпретации документа.

Еврогруппа отвергла идею европейского займа, или выпуска "коронабондов". Чтобы удовлетворить призывавшие к этому южные страны, 27 членов ЕС согласились не налагать условий для использования Европейского стабилизационного механизма, какие предъявлялись Греции после кризиса 2008 года.

«Кредитные линии, которые предоставит ЕСМ, не будут такими жесткими, как у международной тройки кредиторов, которая ввела слишком большие ограничения, - сказал министр финансов Мальты Эдвард Шиклуна. - Если эти деньги пойдут на нужды здравоохранения и экономические расходы, связанные с этим кризисом из-за Covid-19, тогда кредитные линии будут открыты, а в вашей стране не появится тройка, рассказывающая, как управлять страной ».

Достигнутым компромиссом доволен также Европарламент. Впрочем, лидер либеральной фракции называет это только первым шагом, за которым нужно сделать другие:

«Это немедленный ответ, чтобы покрыть насущные потребности здравоохранения, в плане сохранения рабочих мест и предотвращения банкротства некоторых компаний, - сказал Дачиан Чолош. - Но сейчас нам нужно подумать о массированном пакете восстановления для после кризиса".

Договорённость Еврогруппы ещё должна быть подтверждена главами государств и правительств ЕС. Их саммит намечен на 23 апреля.