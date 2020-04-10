Антикризисные меры для стран ЕС

На вопросы телеканала Euronews о пакете антикризисных мер, принятых Еврогруппой, отвечает заместитель председателя Еврокомиссии по финансовым вопросам Валдис Домбровскис.

Подразумевает ли пакет помощи в полтриллиона евро соблюдение странами таких же правил бюджетной экономии, как это было во время финансового кризиса?

Валдис Домбровскис: "Мы предоставили всем странам-членам возможность налоговой гибкости, то есть задействовали так называемую генеральную статью об исключениях из фискальных норм ЕС. Также, Европейский стабилизационный механизм будет доступен без дополнительных условий. Единственное требование — деньги должны быть использованы на реализацию мер в области здравоохранения и связанных с этим решений, а также на меры, принимаемые в ответ на пандемию коронавируса"

Означает ли это, что участники зоны евро получат упрощенный доступ к финансированию и поддержке по сравнению с другими странами ЕС, которые в зону единой валюты не входят?

Валдис Домбровскис: "На совещании Еврогруппы этот вопрос также обсуждался. Страны, которые находятся вне зоны евро, могут воспользоваться механизмами платежного баланса. Со своей стороны Еврокомиссия выступает за то, чтобы оставить в бюджете ЕС резерв, который позволит предоставить поддержку такого платежного баланса для стран вне зоны евро, если возникнет такая необходимость".

Всеобъемлющий пакет европейской помощи включает в себя целый ряд мер. Но разногласия остаются по вопросу единого долгового инструмента. Он все еще входит в пакет возможных мер, как вы думаете, Еврогруппа и ЕС вернутся к его обсуждению в будущем?

Валдис Домбровскис: "Еврогруппа вчера одобрила пакет безотлагательных антикризисных мер иного характера. Вместе с тем началось и обсуждение периода восстановления. И Еврогруппа признала, что в этом периоде главную роль сыграет следующая "Многолетняя программа финансового развития". В то же время министры обсудили и другие идеи, другие возможности, например создание Фонда по восстановлению и то, как он сможет дополнить программу. Поэтому обсуждение таких инструментов как Фонд по восстановлению продолжится".