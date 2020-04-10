Бельгийцам не хватает шоколадных яичек к Христову дню

Коронавирус поразил бельгийскую шоколадную промышленность в самый важный для неё сезон: на Пасху. Обычно она производят этого товара на 5 млрд евро в год. Но сейчас власти призывают людей к самоизоляции, а конфеты трудно изготовлять дома или на удалёнке.

«Первым делом мы остановили наши фабрики, чтобы обезопасить персонал, - сказала директор по маркетингу фирмы Galler Валери Стефанетто. – Затем мы решили закрыть наши бутики. Теперь мы ищем разные способы продажи нашей продукции».

Многие кондитеры реализуют свой товар через интернет. Это помогло им сократить расходы на аренду и содержание помещений. Но та же Galler оставила открытым один магазин Брюсселе. Почему?

"По той простой причине, что я уже заказала полтонны шоколада, - сказала заведующая торговым залом Валентина Маркотти. - Я должна минимизировать потери, иначе мне придется закрыть двери навсегда. Не могу точно подсчитать, как много я недополучила, но мой доход пока не составляет даже половины того, что я ожидала за этот период ».

В бельгийской столице закрыты многие учреждения и офисы, где обычно перед праздниками награждают сотрудников коробками со сладостями.

«Обычно у меня делают заказы около 15 компаний, в которых работает 10-15 человек, а иногда просят подготовить наборы на 100-150 человек, - продолжает Маркотти. - А в этом году у меня заказы нулевые».

Электронную коммерцию шоколатье пока освоили слабо.

До сих пор большой популярностью у туристов пользовались независимые лавки с их аппетитными витринами и ароматом. Но на эту Пасху покупать яйца в красочной фольге в районе главной площади Брюсселя негде, да и покупателей нет.