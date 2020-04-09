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Бизнес

Россия и ОПЕК близки к соглашению

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 Андрей Позняков
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Россия и ОПЕК близки к соглашению
Авторское право  AP Photo/Eric Gay
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Страны ОПЕК+ могут резко сократить объёмы добычи нефти. Как сообщает ТАСС, такой план обсуждается на экстренных переговорах министров. Предполагается, что в мае-июне поставки сырья уменьшатся на 10 миллионов баррелей в сутки. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23%. В дальнейшем, как отмечает агентство, ограничения будут постепенно смягчаться.

Ранее агентства со ссылкой на источники сообщали, что Россия и Саудовская Аравия смогли преодолеть разногласия, которые мешали заключению соглашения о сокращении добычи нефти. После срыва сделки нефтяные котировки на мировых биржах снизились до рекордных значений. Успех переговоров связывают с позицией США, где десятки компаний оказались на грани банкротства из-за падения цен на нефть.

Срыв сделки ОПЕК+ объясняли несогласием России с условиями сокращение добычи нефти, а с последующим падением цен на энергоносители связывали значительное ослабление рубля. На фоне новостей об успехе переговоров курс национальной валюты стал расти.

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