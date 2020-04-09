Обязательны ли маски? Франция меняет концепцию

Шарфы, старые футболки или даже пластиковые козырьки - всё может сгодиться. Жители города Cо к югу от Парижа придумали множество способов обезопасить себя и выполнить постановление мэра: ношение защитных масок здесь стало обязательным, а нарушители должны будут выплатить штраф в 38 евро.

"Лично я считаю, что наше правительство должно было бы обязать всех граждан прикрывать рот и нос каждый раз, когда они выходят на улицу, - говорит мэр Филипп Лоран. - Тогда у нас не было бы проблем с этими разными постановлениями разных муниципалитетов, с различными нормативными актами. Но если центральные власти этого не делают, то я как мэр, как руководитель, считаю своим долгом ввести такие правила".

[#CommuniquéPresse] À #Sceaux, à partir du 8 avril, il faudra protéger sa bouche et son nez pour sortir dans l’espace public. https://t.co/jhAU6QrgKJpic.twitter.com/ZbF35osrMW — Ville de Sceaux (@Ville_de_Sceaux) April 6, 2020

Организация Лига прав человека (Ligue des droits de l'Homme) считает однако, что градоначальник превышает свои полномочия . Правозащитники обратились в суд, который в четверг рассмотрит, имела ли право мэрия издавать такой указ, и не нарушает ли она при этом основные свободы.

Жители Со ничего против предписания не имеют, но отмечают, что это сопряжено с некоторыми трудностями:

- Я думаю, что эта нормальная мера, - говорит эта женщина. - Но проблема в том, что масок не достать.

- Вы нашли способ, закрывшись шарфом.

- Да, но говорят, что шарф совершенно бесполезен. Это просто чтобы избежать штрафа!

La Ville a récupéré 1100 masques auprès de particuliers et de lycées gérés par @iledefrance. Ils ont été distribués aux #professionnelsdesante de #Sceaux : 5 médecins, 8 infirmières et 2 pharmacies ayant déclaré en avoir besoin. Les agents du SSIAD en ont également reçu #Mercipic.twitter.com/JNyhDTByRb — Ville de Sceaux (@Ville_de_Sceaux) April 5, 2020

Со не единственный город Франции, решивший взять дело в свои в руки. Этому примеру собираются последовать Ницца и Канны. Да и правительство, ранее говорившие, что ношение масок не обязательно, теперь начинает поощрять население применять это средство индивидуальной зашиты и даже изготавливать его самим.