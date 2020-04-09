В Евросоюзе из-за пандемии коронавируса введены чрезвычайные меры, в том числе контроль за передвижением людей. Властям приходится искать баланс между сохранением здоровья граждан и их личной свободой. Корреспондент Euronews Шандор Жирош спросил об этом вице-председателя Еврокомиссии Веру Юрову:

Euronews: Некоторые правительства хотят использовать мобильные телефоны населения, чтобы отслеживать заражение. Нет и здесь проблемы с вмешательством с защитой личных данных?

Вера Юрова: В данный момент нет. Мы хотим, чтобы люди получили полную информацию и дали конкретное согласие на участие в применении такого инструмента. Что касается чрезвычайных режимов: они не должны быть с нами навсегда.

Euronews: Есть одна страна, Венгрия, где не совсем ясно, когда будет отменен закон о чрезвычайном положении. Как вы думаете, Венгрия всё ещё функционирующая демократия?

Вера Юрова: Это сложный вопрос. Читая этот закон, видишь, что он вполне сопоставим с законами, предусматривающими чрезвычайное положение в других странах. Но контекст сложный, потому что венгерское правительство и премьер-министр вызывали к себе раньше мало доверия. Поэтому мы должны сохранять бдительность и смотреть на применение этого закона.

Euronews: Какие страны, по вашему, наиболее активны в распространении дезинформации? И как ЕС с этим борется?

Вера Юрова: Наша Служба внешних связей в последнем докладе, а также в предыдущих докладах, сообщила, что выявлено производство очень интенсивной дезинформацию из про-кремлевских источников. Это происходит теперь и в связи с вирусным кризиса. Мы видим усиление пропаганды против ЕС. Мы никогда не будем сражаться тем же оружием, использовать какую-либо грязную пропаганду против тех, кто производит эти новости.