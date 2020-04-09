Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

Министры финансов Еврозоны пытаются договориться о том, кто заплатит за чрезвычайно дорогостоящие меры противодействия короновирусу и восстановление экономики после кризиса.

Богатые страны, прежде всего, Нидерланды, предлагают использовать уже существующий стабилизационный механизм, из которого деньги можно взять под определённые условия. Более бедным странам это напоминает спасение Греции, которую международные кредиторы заставили за это проводить болезненные реформы и затягивать пояса.

Такое неприемлемо для популистов, входящих состав правительства Италии. Она просить выпустить еврооблигации, так называемые "коронабонды". Но это означало бы по сути обобществление долгов - рачительным странам, накопившим кубышку, придётся выкупать тех, кто занимал и тратил больше, чем стоило бы.

Самый большой счет может прийти Германии - у неё самые здоровые финансы, да и население. Но пока немцы не выражают своей позиции по коронабондам, уступая роль злого полицейского голландцам, и лишь ратуют за финансовую дисциплину.

Раньше бы обо всем за всех договорились бы заранее Берлин и Париж, но франко-германской оси больше не видно.

Зато в Еврозоне и Союзе ширятся расколы по прежним и новым линиям, что действительно грозит им распадом. А может быть, наоборот: перед лицом общей беды национальный эгоизм будет побеждён солидарностью и единством.