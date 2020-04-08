Американский апокалипсис: 2 000 умерших за сутки

Почти 2 000 летальных исходов зарегистрированы за последние 24 часа в США, это самый высокий суточный показатель смертности в мире с момента начала пандемии COVID-19. В одном Нью-Йорке за сутки умерли несколько сотен человек, а всего в городе от коронавирусной инфекции скончались больше жителей, чем в результате терактов 11 сентября.
Марианна живет в Нью-Йорке, вот ее свидетельство.
У больниц приготовлены фуры, оборудованные холодильными установками, это - временные морги, а чтобы похоронить умерших, власти рассматривают возможность использовать вот это кладбище в качестве временного погоста.
В кафедральном соборе Иоанна Богослова развернут полевой госпиталь, в котором могут принять до двух сотен пациентов с COVID-19.
Траурные настроения и на Уолл-стрит, биржевые индексы падают, как и цены на нефть, и когда вектор переменит направление, никто предсказать не берется.
Всего в США на утро среды, как сообщает университет Джонса Хопкинса, насчитывается свыше 400 тысяч тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией (400 540).
По оценкам эпидемиологов, всего число летальных исходов в США может достигнуть 240 тысяч человек.