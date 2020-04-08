COVID-19 в России: телемедицина против коронавируса

В Москве только за прошедшие сутки были зарегистрированы новых 660 инфицированных коронавирусом, всего их число составляет свыше 5 тысяч.

Для тех, кто переносит of COVID-19 в сравнительно легкой форме, организованы дистанционные консультации.

Пациентка с COVID-19 рассказывает врачу о том, что чувствует себя уже лучше, беспокоивший ее кашель постепенно сходить на нет, температура держится в пределах 36,8°.

Она замечает, что заболевание протекает довольно легко, и что госпитализация ей не требуется, однако нынешние правила требуют, чтобы она сообщала врачу о всех изменениях самочувствия ежедневно.

Врач-терапевт Олег Жуков полагает, что такого рода помощь позволяет контролировать состояние пациентов: "Мы можем сразу увидеть, что состояние человека ухудшается, мы тогда сами вызываем скорую либо мы может послать врача уточнить, как протекает заболевание, домой к пациенту".

Число новых заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 1175 человек, перевалив за восемь с половиной тысяч ( 8672) пациентов.