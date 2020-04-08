Еврокомиссия приняла отставку ведущего учёного-медика

В разгар пандемии произошло сенсационное увольнение одного из ведущих европейских ученых, специалистов по здравоохранению. Мауро Феррари проработал всего четыре месяца на посту председателя Европейского исследовательского совета.

Он обосновал свою отставку тем, что ему не удалось получить зелёный свет на разработку крупномасштабной научной программы по противодействию Covid-19. По словам профессора Феррари, что его предложения о ресурсах и диагностике Еврокомиссия даже не выслушала.

Её официальный представитель прокомментировал:

«Думаю, важно подчеркнуть, что Еврокомиссия выдвинула пакет самых всеобъемлющих мер по борьбе с коронавирусом. Она применяет различные инструменты, чтобы оказать наибольшее влияние на решение этого кризиса, - сказал Йоханнес Барке. = Что касается исследований, то мы уже выделили 140 миллионов евро на 18 проектов, которые уже осуществляются".

Английский ученый из Университета Шеффилда, не считает, что его итальянский коллега, долго проработавший в США, поступил правильно:

«Он предложил довольно радикальную реорганизацию Европейского исследовательского совета с целью направить финансирование на этот кризис, - сказал профессор Джеймс Уилсон. - И это предложение было отклонено более высокой инстанцией, то есть Еврокомиссией. Это не удивительно, потому что совет, который он возглавлял, - это та часть системы, которая менее подходит для реагирования таким образом на чрезвычайную ситуацию. Думаю, о решении, которое он принял, не слишком хорошо говорит то, что он предпочёл сразу рвануть обратно в Америку ».

Мотивы отставки профессора Феррари далеко не ясны. Еврокомиссия дала понять, что его попросили уйти. Но её собственная репутация страдает от критики в адрес предложенных ею антикризисных меры, которую высказывают и другие специалисты, а также некоторые политики.