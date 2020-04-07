Плюшевые мишки веселят и охраняют бельгийцев

Брюссель уже более трех недель находился фактически на карантине. И если круг общения одиноких людей сводится к строгому минимуму, то семейная жизнь у многих расцвела.

Ева и её партнёр к концу дня устают. По её словам, они сочетают родительские обязанности с профессиональными ещё интенсивнее, чем раньше:

"Нам приходится "жонглировать" работой на компьютере, по дому, с детьми, на курсах, и ещё осваивать педагогическую программу».

Но при частичной самоизоляции - по требованию властей - Ева стали получать больше удовольствия от домашнего уюта, общения с двумя любящими дочерьми и прочих семейных радостей.

"Мы очень ценим тот факт, что может теперь уделять больше времени детям, ходим с ними в парк, например. Все это очень хорошо. Раньше мы этим меньше занимались, когда вся жизнь была расписана по графику".

В Бельгии всем разрешены прогулки возле своего дома. Для Евы это буквально глоток свежего воздуха. Вместе с Жюли и Эмилией она отправляется охотиться на плюшевых медведей.

Бельгийцы выставляют такие игрушки за окном, чтобы скрасить тяготы и страхи эпидемии. Такой обычай пришёл из Фландрии, а юные жители федеральной и европейской столицы соревнуются в то, кто насчитает больше этих искусственных зверей, якобы охраняющих дома.

"Чем больше плюшевых мишек, тем веселее", - говорит 9-летняя Жюли.

Многие родители в Брюсселе ожидают, что это поколение детей вырастет не совсем такими, как они.