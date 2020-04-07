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Чем искусственный интеллект поможет новорождённым?

Чем искусственный интеллект поможет новорождённым?
Авторское право  euronews
 Euronews
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Французский неонатолог Патрик Пладис руководит европейским исследовательским проектом DigiNew-B, цель которого — применение искусственного интеллекта и машинного обучения для диагностики инфекций у недоношенных младенцев. В интервью Euronews, записанном до пандемии COVID-19, Патрик Пладис рассказал о том, как эта технология может помочь сохранить жизни детей.

Патрик Пладис, неонатолог, координатор проекта DigiNew-B:

"Почему нам может помочь искусственный интеллект? Потому что мы сталкиваемся с комплексной проблемой. Обычно врач отмечает две-три аномалии и по ним определяет, что ребёнок инфицирован. Но с недоношенными детьми всё сложнее — аномалии малозаметны, их много, они разнообразны и могут быть вызваны не инфекцией, а чем-то другим.

Здесь нам и поможет искусственный интеллект: он позволяет анализировать комплексные проблемы, включать целый набор параметров в процесс принятия решений и таким образом помогать врачу в процессе диагностики.

В первую очередь, мы стараемся придерживаться неинвазивного подхода, используя имеющиеся данные систем диагностики — это частота сердечных сокращений, дыхание, оксигенация. Есть данные клинического видеонаблюдения. Есть замечания медперсонала. Все эти данные можно интегрировать для множества детей и определить, кто из них рискует заболеть.

Эти анализы покажут нам вероятность — здоров ребёнок или инфицирован. Система предупредит врача, который и решит, стоит начинать лечение или нет.

Та эволюция, которую мы сейчас проходим, включает как технический прогресс, так и человеческое развитие — это не взаимоисключающие цели. Я думаю, что автоматизированные системы, помогающие в диагностике, позволяют уделять больше времени человеческим отношениям. Медицина постоянно развивается в этом направлении. Параллельно с технологическим прогрессом, например, в неонатологии, усиливается вклад родителей в благополучие новорождённого, улучшается среда, в которой он находится — и то, и другое необходимо для развития медицины".