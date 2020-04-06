Искусственный интеллект помогает спасать родившихся раньше срока

Каждый год в Европе более 300 тыс. детей рождаются преждевременно. С первых минут жизни для этих малышей одной из главных угроз становятся инфекции. Для врачей это серьёзный вызов. Во Франции группа неонатологов нашла способ, как можно, используя искусственный интеллект, ускорить выявление заболевших детей.

Этот репортаж был снят до начала распространения коронавирусной пандемии в Европе.

Улучшить выявление инфекции призван проект Digi-NewB, который в Ренне реализуют неонатологи из разных стран. Задача комплекса наблюдения за недоношенными младенцами — выявлять заражение ещё до того, как появятся внешние признаки заболевания, и предупреждать об этом врачей.

Врач сталкивается с непростой проблемой. С одной стороны, клинические показания не очень специфичны и появляются поздно. В то же время, если ребёнок инфицирован, есть риск смерти или последствий заболевания в будущем. Поэтому есть тенденция давать много антибиотиков. А большое количество антибиотиков — это нехорошо для новорождённых и это нехорошо для обстановки в отделении. Патрик Пладис координатор проекта Digi-NewB

Иммунная система недоношенных младенцев очень уязвима. В итоги от инфекций страдают от 10 до 25% детей, родившихся раньше срока. Установленная в палате система DigiNewB регистрирует обычные параметры, например, частоту пульса и дыхания. Но кроме того она получает ещё изображения с камеры наблюдения и звуки, — эта та информацию, которую раньше врачи могли проанализировать лишь при осмотре пациентов. «Иногда дети выглядят более усталыми, не открывают глаза, как раньше, меньше двигаются. Вот что мы хотим отслеживать, чтобы помогать лечить детей», — объясняет принцип работы системы медсестра Флоранс Жеслен.

Младенцы — участники исследования

Элея родилась на шестом месяце беременности — тогда она весила 500 гр. С тех пор продолжается борьба за жизнь ребёнка. Её мама Катлин Кенар говорит, что острые проблемы могут возникнуть в любой момент:

«Поначалу мы жили по минутам, затем от часа к часу. Сейчас уже — живём одним днём. Мы не знаем, что будет завтра. Сегодня она в порядке, но даже что будет вечером, мы не знаем».

Участники проекта Digi-NewB объединили данные наблюдения за несколькими сотнями таких детей, — это колоссальная задача. Затем информацию обработали с использованием технологии глубокого обучения. Задача специалистов — выявить общие характеристики и тенденции в этом массиве данных, разделить все случаи на две категории: здоровые и инфицированные дети.

Вы можете посмотреть на график сердечной активности неинфицированного ребёнка и график сердечной активности заболевшего. Уже просто глядя на эти показания вы видите, что есть очевидные различия. И отсюда мы выводим данные для сетевого графика. И точно так же сетевой график будет выглядеть совершенно по-разному при наличии и отсутствии инфекции. Ги Карро специалист по цифровой обработке данных Университета Ренн-1

Благодаря исследованиям, которые проводятся при финансировании Европейского Союза, учёные создали индекс для врачей. Если он превышает пороговое значение, система отправляет предупреждение. Как это работает на практике, рассказал координатор проекта Патрик Пладис:

«Врач получит сигнал тревоги, возможно, на 12, 24 или даже 48 часов раньше, чем раньше. И, с одной стороны, у него появляется время для оценки ситуации. Он может просто решить понаблюдать ещё. Или же он может посчитать, что данные, которые даёт система, достаточно убедительны, чтобы начать курс лечения антибиотиками».

Дополнительный шанс

По словам исследователей, созданный ими комплекс не заменяет, а дополняет уже существующие подходы к наблюдению за детьми, за состоянием которых по-прежнему следят врачи, медсёстры и, конечно, родители. Некоторые матери целыми днями не выходят из палаты, чтобы, как объясняют они сами, не упустить критически важный для ребёнка момент:

«Мы должны быть здесь всё время — ради неё, ради её развития, чтобы она выросла скорее и мы могли вернуться домой».