Финансовые орудия против рецессии в еврозоне

Экономике Евросоюза угрожает спад. Из-за пандемии COVID-19 она производит всё меньше товаров и услуг. Денежные потоки скудеют.

Министры финансов 19 стран еврозоны собираются обсудить во вторник способы торможения надвигающейся рецессии и преодоления её последствий.

Их правительствам приходится резко увеличить заимствования. Наиболее пострадавшие страны ЕС призывают к распределению среди всех финансового бремени. Но богатые Германия и Нидерланды не хотят брать на себя часть чужого.

«С их точки зрения они поступали очень рачительно в течение последних нескольких лет, создавая денежные запасы на чёрный день, - сказала экономист из США Меган Грин. - Поэтому немцы и голландцы обеспокоены тем, что другие, например, итальянцы, не сделали таких накоплений и теперь, оказавшись с беде, начинают тянуть всех вниз. Поэтому идея выпуска коронабондов не находит всеобщей поддержки».

Европейский центральный банк скупает долги отдельных правительств на сумму 750 млрд евро, но настаивает также на создании пула займов для еврозоны.

Еврокомиссия предлагает собрать со всех 100 млрд евро для предоставления кредитов компаниям, чтобы они не увольняли свой персонал.

А Франция просит все страны внести посильный вклад в 10-летний фонд, средства из которого пошли бы на помощь наиболее пострадавшим.

В распоряжении стран с общей валютой также Европейский стабилизационный механизм, созданный после финансового кризиса 2008 года. Из него можно получить около 700 млрд евро.

Но неосторожный залп из таких мощных финансовых орудий может причинить немалый ущерб.

«Если это перерастёт в полномасштабный кризис еврозоны, то это будет огромный и совершенно не нужный кризис, который мы навлечём на себя сами, - сказал директор исследовательского центра «Брейгель» Гунтрам Вольф. – Только сильный политический ответ позволит нам справиться с этим кризисом, и у нас есть для этого возможности и ресурсы, мы так и должны отреагировать».

Становятся видны очертания плана европейского экономического восстановления, но также заметны и национальные разногласия, способные его подорвать.