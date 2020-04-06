COVID-19: Нью-Йорк подает сигнал бедствия

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что его городу хватит аппаратов ИВЛ при нынешних темпах распространения заражения в лучшем случае только на ближайшие 72 часа, из почти 337 тысяч инфицированных коронавирусом в США чуть меньше 70 тысяч проживают в Нью-Йорке или его окрестностях.

В резерве у медиков остается около 150 аппаратов ИВЛ, требуется же по меньшей мере в 100 раз больше.

Федеральная администрация, со своей стороны подчеркивает, что в ситуации военных действий, чтобы обуздать эпидемию, требуются и военные решения, и поэтому сам президент намерен в качестве профилактики начать прием хлорохина, медикамента, чья эффективность в борьбе с именно этой инфекцией пока не подтверждена клиническими исследованиями.

Конечно, хотелось бы потратить два года на испытания в лабораторных условиях, но у нас просто нет времени. У нас нет даже двух часов, потому что люди умирают, и если это поможет спасти их жизни, это очень хорошо, если не поможет, значит, мы хотя бы попытались что-то предпринять, чтобы эти жизни спасти. Дональд Трамп президент США

В штате Иллинойс зарегистрированы свыше 11 250 заражений коронавирусом и свыше 270 смертей отCOVID-19, больницы и клиники городов, в частности, Чикаго не справляются с наплывом пациентов, власти штата организуют для их лечения полевые госпитали. На помощь приходит Национальная гвардия и армейские подразделения.