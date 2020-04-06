COVID-19: Нью-Йорк подает сигнал бедствия

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что его городу хватит аппаратов ИВЛ при нынешних темпах распространения заражения в лучшем случае только на ближайшие 72 часа, из почти 337 тысяч инфицированных коронавирусом в США чуть меньше 70 тысяч проживают в Нью-Йорке или его окрестностях.
В резерве у медиков остается около 150 аппаратов ИВЛ, требуется же по меньшей мере в 100 раз больше.
Федеральная администрация, со своей стороны подчеркивает, что в ситуации военных действий, чтобы обуздать эпидемию, требуются и военные решения, и поэтому сам президент намерен в качестве профилактики начать прием хлорохина, медикамента, чья эффективность в борьбе с именно этой инфекцией пока не подтверждена клиническими исследованиями.
В штате Иллинойс зарегистрированы свыше 11 250 заражений коронавирусом и свыше 270 смертей отCOVID-19, больницы и клиники городов, в частности, Чикаго не справляются с наплывом пациентов, власти штата организуют для их лечения полевые госпитали. На помощь приходит Национальная гвардия и армейские подразделения.