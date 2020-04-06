Роль Еврокомиссара по здравоохранению - координация

Распространение коронавируса в Евросоюзе подвергает огромной нагрузке системы здравоохранения, которые подчиняются национальным правительствам.

Испытав в начале вспышки некоторый шок, Евросоюз смог разработать антикризисный план. Его ключевым принципом является взаимодействие стран-членов, например, обмен информацией о Covid-19 и совместное снабжение медицинским оборудованием и материалами.

В интервью Euronews еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес рассказала о сотрудничестве на союзном уровне:

«Я считаю, что наша роль - координировать. Мы находимся в постоянном контакте со странами-членами, я сама говорю с министрами здравоохранения несколько раз в неделю. Мы обязаны действовать решительно и ответственно, устранять проблемы в постоянно развивающейся ситуации».

Наш корреспондент Мария Псара спросила представительницу Кипра в Еврокомиссии: "Когда жизнь в Европе вернется к норме?"

«Жизнь в Европе будет возвращаться в нормальное русло постепенно. Мы, как Еврокомиссия, уже работаем над возможными стратегиями выхода из кризиса, даём рекомендации странам-членам на основе научных данных. Председатель Урсула фон дер Ляйен создала консультативный совет из видных европейских вирусологов, эпидемиологов и сотрудников Центра по предотвращению заболеваний. Мы вместе решаем теперь, как государствам начать отмену изоляционных мер, принимая во внимание, что все страны-члены сталкиваются с различной реальностью на местах".

Но на данный этапе первоочередной задачей Комиссии является спасение человеческих жизней.

Комиссар Кириакидес даёт главный совет: "оставайтесь дома!"