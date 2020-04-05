Как Восточная Европа живет в условиях Covid-19

Эпидемия коронавируса набирает обороты в Восточной Европе. В Польше число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 3 тысячи человек и стремительно продолжает увеличиваться. Около 60 человек уже скончалось от болезни.

На этом фоне власти Польши ввели строгий контроль на своих границах - все иностранные граждане, въезжающие в республику должны пройти 14-дневный карантин.

10 мая в Польше должны пройти президентские выборы. Но, по всей видимости, они будут перенесены. На какой срок - пока неизвестно.

Чехия также закрыла свои границы. Пока число выявленных больных здесь довольное низкое, однако по оценкам местных властей, пик эпидемии в Чехии придется на конец апреля или начало мая. На улицу выходить можно, но только в маске, чтобы сдержать распространение вируса.

А вот кадры из Белграда - людей на улицах почти нет, за редким исключением. В Сербии пик эпидемии прогнозируется в течение ближайших двух недель. Поэтому руководство страны приняло решение ужесточить карантин, граждан призывают быть осторожными, чтобы избежать повторения "итальянского сценария".