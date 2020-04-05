Вирус нанес удар по цветочным хозяйствам в Европе

Весна в самом разгаре, но в Европе цветочные хозяйства несут колоссальные убытки, многие оказались на грани разорения. В обычное время от покупателей нет отбоя, но в условиях тотального карантина флористы вынуждены сворачивать бизнес и выкидывать свою прекрасную во всех отношениях продукцию на помойку.

"Для нас ситуация очень серьезная, - говорит Витор Араихо, хозяин одной из цветочных ферм на юге Португалии. - Покупателей нет, более 90% заказов были просто отменены. То есть все усилия, чтобы вырастить цветы, оказались напрасны. Плюс финансовые потери, конечно. А ведь когда закончится карантин, неизвестно".

По другую сторону Атлантики ситуация не лучше. Знаменитый на всю Америку фестиваль тюльпанов в Skagit Valley в этом году по понятным причинам был отменен. Убытки оцениваются в 60 млн долларов. Но местные производители надежды не теряют.

"Мы пытаемся наладить торговлю цветами через онлайн магазин. Готовы доставлять цветы куда угодно. Я думаю, что как раз в условиях карантина цветы могут заметно скрасить положение многих людей", - считает Эндрю Миллер, совладелец Tulip Town Farm.

Обычно весна - самое прибыльное время года для цветочного бизнеса. Но в этом году, эта индустрия понесет колоссальные убытки.