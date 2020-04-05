Борис Джонсон госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции - офис премьер-министра

Борис Джонсон госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вечером в воскресенье офис премьер-министра Великобритании. "По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Джонсон объявил, что заразился коронавирусом 27 марта, но продолжал работать на самоизоляции и руководил работой кабинета с помощью видеоконференций, однако многие обращали внимание на крайне болезненный вид премьера в ходе обращений к нации.

Ранее невеста Джонсона заявила в Твиттере, что на протяжении недели у нее была симптомы коронавируса, но сейчас она чувствует себя лучше.