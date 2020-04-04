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Франция

Дело о нападении передано в антитеррористическую прокуратуру

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 Ирина Шелудкова
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Полиция на месте нападения в городе Роман-сюр-Изер
Полиция на месте нападения в городе Роман-сюр-Изер   -   Авторское право  Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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На юго-востоке Франции в результате нападения два человек погибли, пять получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. С ножом на людей набросился беженец из Судана. Он задержан и при аресте не сопротивлялся.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что злоумышленник "встал на путь терроризма", подчеркнув при этом, что надлежащую правовую оценку случившемуся еще должна дать прокуратура.

Мужчина совершил нападение в городе Роман-сюр-Изер (департамент Дром) — в табачной и мясной лавках, а также на улице.

"Моя жена позвонила мне в слезах и сказала, что кто-то ворвался в магазин, перебрался через прилавок, схватил нож и набросился на посетителя", — говорит Людовик Брейтон.

Рассмотрением дела займется антитеррористическая прокуратура. В квартире задержанного, который еще ни разу не привлекал внимания полиции или спецслужб, найдены рукописные документы, автор которых жалуется, что живет в стране неверующих. Задержан сосед нападавшего, также выходец из Судана.

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