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мир

COVID-19: ВОЗ бьет в набат из-за высокой летальности, составляющей 5%

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 Елена Караева
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Virus Outbreak A Week Photo Gallery
Virus Outbreak A Week Photo Gallery   -   Авторское право  Claudio Furlan/LaPresse
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Стремительное заражение коронавирусом - на планете насчитывается к четвергу без малого миллион инфицированных и почти 50 тысяч смертей от COVID-19.

По мнению ВОЗ, летальность этого заболевания составляет приблизительно 5%.

Суммарно больше всего инфицированных - в странах-членах ЕС.

В Италии смертность снизила темпы роста, но это отнюдь не означает, что власти отменят строгие меры изоляции.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте: "Мы будем опираться на консолидированное мнение экспертов, вводя послабления очень постепенно. Когда именно это произойдет, я сказать не могу, но в любом случае, карантин действует всей территории страны по 13-ое апреля включительно".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Virus Outbreak ItalyCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Andrew Medichini

В Испании от COVID-19 умерли почти 10 тысяч человек, это в три раза превышает официальные показатели летальных исходов, представленные Пекином.

На улицах крупнейших городов страны либо уже развернуты, либо разворачиваются полевые госпитали, и на помощь коллегам приходят медики из многочисленных специализированных НПО, в частности, "Врачи без границ".

Во Франции происходит крупнейшая в истории страны эвакуация с помощью санитарных поездов 0 главным образом из Парижа и городов Эльзаса в направлении менее затронутых заражением регионов, вроде Бретани и Аквитании.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Virus Outbreak FranceCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedDavid Vincent

Накануне стало известно, что за сутки только в стационарах умерли от последствий инфекции свыше 500 человек.

На слушаниях в парламенте французский премьер-министр Эдуар Филипп подчеркнул: "Мы рассматриваем возможность постепенного смягчения мер изоляции, над этим работают эксперты и врачи. В расчет берется степень заражения в разных частях страны, а также уровень проведенных диагностических мероприятий, учитываться будет и возрастной фактор".

В Британии, как и в других странах, на борьбу с коронавирусом пришла армия.

AP
Virus Outbreak BritainAPStefan Rousseau

Опора на королевские вооруженные силы, в частности на подразделения ВВС, которые будут мобилизованы для транспортировки самых тяжелых больных туда, где есть свободные койки в палатах реанимации.

Всего в настоящий момент в стране количество зараженных приближается к тридцати тысячам человек, а число летальных исходов уже превысило две тысячи триста случаев.

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