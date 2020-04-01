Карантин на Украине: добровольцы помогают пожилым

Ян Герасимов едет по городу Харькову на северо-западе Украины. В его рюкзаке - пакеты продуктов и лекарств, Он доставляет их тем, кто из-за риска заражения коронавирусом не может выходить из дома.

- Cегодня у меня тут рис и творог, и хлеб упакованный, - говорит Ян, показывая содержимое рюкзака.

На этот раз он везёт продукты пожилой паре - дети не могут навестить родителей, так как общественный транспорт остановлен. Поэтому они сделали заказ на страничке в Facebook, созданную Герасимовым.

При доставке Ян соблюдает все правила безопасности: чтобы свести контакт к минимуму, он оставляет пакеты на дверной ручке и стучит, прежде чем отправиться по другому адресу.

С 25 марта по всей Украине действуют ограничения на передвижение, призванные остановить распространение вируса. Елена Вишня спешит доставить жизненно важные лекарства диабетикам, изолированным дома из-за карантина:

- Сегодня cпешим развезти инсулин и полоски, кому они очень необходимы, - говорит Елена.

Елена - финансовый аналитик и сама больна диабетом. Дома у неё было несколько доз инсулина, и она опубликовала сообщение в Группе Солидарности, предложив их нуждающимся. 67-летней Ларисе Климовой инсулин жизненно необходим. Её дети позвонили Елене.

- Спасибо, - говорит женщина, получив лекарство, - спасибо, никак не ожидала, это богатство целое!

Карантинные меры продлены на всей территории Украины до конца апреля. Большинство объектов, включая школы, рестораны, и непродуктовые магазины закрыты, а движение поездов и городского транспорта, а также воздушные рейсы и воздушные рейсы сокращены.

На Украине, по официальным данным, 669 зарегистрированных случаев заражения, около 17 заболевших скончались.