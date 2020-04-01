Жильё для медработников на сайте "Приюти героя"

Жительница Лиссабона Марта уже несколько недель не спала дома. Она - медсестра, лечит пациентов, инфицированных COVID-19.

«Для нас очень важно иметь кровать для сна и принимать душ не там, где находятся наши ближайшие родственники, - говорит она. - Мы хотим защитить их по максимуму".

Марта нашла себе квартиру со всеми удобствами благодаря интернет-платформе ''Host a hero'' (приюти героя). Её создала группа молодых португальцев для контактов между владельцами пустующей жилплощади и работниками здравоохранения, которым нужен дом.

"У нас есть команда, которая работает и будет работать только над этим проектом, потому что борьба будет продолжаться ещё несколько недель, - говорит участник Мигель Моура. - Для нас очень важно реагировать очень быстро. Когда медицинский работник ищет крышу над головой, в этом у него есть реальная необходимость. Поэтому нам нужно быстро найти хозяина подходящей квартиры или комнаты, свести их вместе и помочь им как можно больше".

Вэб-сайт теперь работает на разных языках, чтобы помочь докторам и медсестрам в других странах найти кров в подобных ситуациях.

"Каждый день я, как и многие другие медработники по всему миру, фокусируюсь на борьбе с этим пандемическим вирусом, - говорит врач Рахель. - Однако ночью я очень беспокоюсь о том, чтобы не заразить мою семью".