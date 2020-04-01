Европейская солидарность проходит испытание вирусным кризисом

Италия, Испания и несколько других стран Евросоюза критикуют его реакции на пандемию. Корреспондент Euronews Даррен Маккаффри пригласил высказаться по этому поводу трёх депутатов Европарламента из разных частей континента.

Игнацио Коррао из итальянского "Движения 5 звёзд":

«Итальянских народ ожидает от Европейского Союза полного изменение отношения к делам. С эгоистических и национальных позиций мы не сможем дать единый европейский ответ, который так необходим в данный момент".

«Итальянцы ожидают сейчас солидарности от других стран. Мы всегда выражали солидарность с другими, и не просим их разделить с нами бремя заимствований. Но если мы хотим восстановить Европу после этой пандемии, мы должны делать это вместе».

Испанский социал-демократы Йонас Фернандес:

«Когда мы пройдем эту фазу чрезвычайной ситуации со здравоохранением, нам придется осуществить европейский план восстановления. И тогда у нас не будет достаточно денег в национальных бюджетах, чтобы справиться с этой ситуацией».

Либерал из Нидерландов Самира Рафаэла:

«Нет места только голландскому решению, немецкому решению, итальянскому решению и так далее, нам нужно европейское решение».