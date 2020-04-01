В Испании за сутки от коронавируса умерли 864 человека, это новый антирекорд - власти

В Испании зафиксирован очередной антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19. За сутки скончались 864 человека. С начала пандемии умерли более девяти тысяч пациентов. По данным минздрава королевства, за 24 часа медики выявили коронавирус еще у 7000. Таким образом, общее число зараженных превысило 102 тысячи. Больше всего заболевших в автономном сообществе Мадрид. И все же, по словам врачей, наблюдается положительная динамика.

Мария Хосе Сьерра Центр координации по ЧС: "Ежедневный прирост числа новых случаев составляет примерно 8%. Это говорит о том, что мы находимся на стадии стабилизации пандемии. На самом деле, если мы, оценивая ситуацию, сосредоточимся только на подсчете пациентов, требующих госпитализации, а именно это позволяет нам понять эволюцию пандемии, - показатель прироста новых случаев инфицирования окажется еще ниже ".

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января. С 14 марта в стране действует режим повышенной готовности. Система здравоохранения Испании испытывает колоссальную нагрузку. В выставочном центре ИФЕМА в Мадриде уже размещены более 800 больных. В минувший понедельник под инфекционное отделение был перестроен еще один павильон. В Барселоне, столице автономного сообщества Каталония - в полевые госпитали превращают спортивные центры.