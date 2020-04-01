Права пассажиров отменённых из-за пандемии рейсов

Пандемия коронавируса сократила на 80% воздушное сообщение в Евросоюзе. Это можно считать исключительным обстоятельством, из-за которого пострадавшим причитается компенсация.

Еврокомиссия опубликовала принципы обеспечения прав пассажиров. Это также поможет авиакомпаниям в обращении с тысячами клиентов, которым отменены рейсы.

"Когда пассажир не получает услугу, за которую он заплатил, ему должны быть возвращены уплаченные деньги или выдан ваучер, если он согласится принять эти ваучерные услуги, - сказала еврокомиссар по транспорту Адина Валеан. - Этого требует действующее законодательство. Сейчас мы решаем также, как помочь авиакомпаниям справиться с проблемами ликвидности при соблюдении прав пассажиров".

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подсчитала, что только до конца мая европейским авиакомпаниями поступят требования о возврате денег за неиспользованные билеты на сумму 9 миллиардов евро.

Ассоциация перевозчиков Airlines 4 Europe заявила Euronews:

"Для авиакомпаний в краткосрочной перспективе возможны серьёзные финансовые последствия. Государствам-членам ЕС и/или национальным исполнительным органам следует рассмотреть вопрос о введении системы возвратных ваучеров в качестве альтернативы немедленному возмещению и в качестве исключительной временной меры".

Председатель комитета по транспорту Европарламента считает, что при возможных спорах с авиакомпаниями приоритет должен отдаваться требованиям пассажиров:

"Каждый должен вести себя ответственно, - сказала Карима Делли. - Государства-члены должны предусмотреть исключительные меры в интересах наиболее уязвимых групп, а компании должны неукоснительно следовать правилам".

Воспользовавшись случаем, Еврокомиссия призвала граждан максимально ограничить свои поездки и оставаться дома.