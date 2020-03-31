Больше половины морских видов могут оказаться на грани вымирания к 2100 году. Танос Дайлианис, морской биолог из греческого института HCMR-IMBBC, объясняет:

«Над морскими экосистемами нависли как локальные, так и глобальные угрозы. Интенсивная деятельность человека в прибрежной зоне — урбанизация, сельское хозяйство, промышленность и другие виды использования прибрежной территории — приводит к загрязнению и деградации моря.

Но есть и крупномасштабные явления, такие как глобальное потепление и закисление океана, которые вкупе с локальными угрозами приводят порой к неконтролируемым последствиям.

Здесь, на Крите, мы находимся в Восточном Средиземноморье. Это сейчас самый тёплый участок средиземноморского бассейна. К тому же здесь рядом Суэцкий канал, и эти факторы делают наш район наиболее подверженным изменениям. То, что мы здесь наблюдаем, скорее всего, в ближайшие годы будет распространяться на запад Средиземного моря.

И, конечно, подобные явления происходят и на глобальном уровне. Потепление климата — это мировая угроза, и новые виды, интродуцированные из других частей света — это сейчас общемировая тенденция.

Конечно, мы обеспокоены и считаем своим долгом сохранить существующее биоразнообразие для будущих поколений. Сейчас оно находится на грани деградации. Для природы это положение не безвыходное — нынешнее богатство живого мира просто сменится другим богатством. Но для человека это проблема, поскольку наша жизнь опирается на существующее биоразнообразие и его потеря затронет нас непосредственно. Это наши ресурсы, наша еда, наша окружающая среда — всё то, что делает нашу жизнь прекрасной».