Италия: доля больных в критическом состоянии сокращается

По всей Италии приспущены государственные флаги: здесь прошла минута молчания в память жертв COVID-19 и в честь медиков, которые с риском для жизни ведут борьбу против эпидемии.

Число выявленных заражений продолжает быстро расти - их в Италии уже более 100 тысяч. Но последние данные внушают некоторый оптимизм.

Число тяжёлых пациентов, которым требуется реанимация, сократилось вдвое по сравнению с серединой марта.

В неапольской больнице Котуньо проходит испытание препарат тоцилизумаб - это иммунодепрессор, который обычно используется для лечения ревматоидного артрита. Первые результаты обнадёживают: в понедельник 11 пациентов, принимавших тоцилизумаб, были выписаны из больницы.

Промышленики тем временем пытаются оценить экономические последствия кризиса для Италии: Всеобщая конфедерация итальянской промышленности предсказывает 10-процентный спад ВВП по отношению к первому полугодию 2019-го.

По словам представителей ассоциации, вирус ударил в самое сердце итальянской экономики и риск рецессии очевиден.

Между тем на улицах Неаполя появились "корзины солидарности" - все желающие могут оставить в них немного еды для тех, кто в условиях кризиса остался без последних средств к существованию.