Евросоюз возмущён венгерским чрезвычайным законом

Резко обострил отношения между Евросоюзом и Венгрией принятый в ней в связи пандемией коронавируса чрезвычайный закон. Он приостанавливает решения парламента и позволяет премьер-министру Виктору Орбану править указами. Им предусмотрено, в частности, тюремное наказание за распространение поддельных новостей.

Будапешт давно уже ведёт с Брюсселем спор по поводу демократии и соблюдения общих правил.

Председатель комитета Европарламента по гражданским свободам и правосудию считает, что на верховенстве права в Венгрии теперь можно ставить крест:

«Этот законодательный шаг - последняя капля, он фактически означает приостановление парламентской демократии в Венгрии, - сказал Хуан Фернандо Лопес Агилар. – Орбан получат абсолютную власть, без временных рамок. Это совершенно неприемлемо».

Новый венгерский закон изучают руководство и эксперты Еврокомиссии, а в среду она обсудит его в своём полном составе. Её представитель заявил, что все страны-члены ЕС должны уважать общие ценности даже во время кризиса:

«Любые чрезвычайные меры должны быть ограниченными необходимостью и строго пропорциональными. Они не должны длиться бесконечно, – сказал Эрик Мамер. - Более того, правительства должны обеспечить регулярные проверки таких мер».

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач ответил на это в Твиттере, что чрезвычайные меры его страны направлены на поддержание ценностей ЕС, верховенства закона и свободы прессы.