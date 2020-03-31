До скорой встречи: аэропорт Париж-Орли попрощался с пассажирами

Аэропорт Париж-Орли, который служит в основном для внутренних пассажирских перевозок, со среды закрывается. Об этом сообщил оператор воздушной гавани группа ADP. Из-за пандемии коронавирусной инфекции, во вторник 31 марта, трафик в Орли снизился на 92%, по сравнению с тем же днем прошлого года.

В своем "твиттере" ADP отмечает, что все подразделения, связанные с деятельностью аэропорта, уже работают над тем, чтобы снова приветствовать пассажиров, как только возобновятся полеты. Однако, когда это произойдет неизвестно.

Авиационная индустрия переживает тяжелейший кризис, констатирует Международная ассоциация воздушного транспорта. Негативный финансовый эффект из-за падения спроса на авиа-перевозки окажется выше потерь случившихся после терактов 11 сентября в США и мирового экономического кризиса. В 2020 году авиакомпании могут потерять до 252 миллиардов долларов дохода.

На фоне пандемии итальянское правительство снова предприняло меры по спасению компании Alitalia, взяв ее под свой контроль. Это обойдется налогоплательщикам по меньшей мере в 600 миллионов евро.

Другие европейские компании также заявили, что им потребуется государственная поддержка. Размер вливаний можно только представить: та же Alitalia гораздо меньше Lufthansa - крупнейшего авиаконцерна Европы.