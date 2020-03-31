Коронавирус: смерть девочки, рецессия в Евросоюзе

_Короткие новости из Брюсселя сообщает корреспондент Euronews Андрей Бекетов: _

"Самой молодой жертвой коронавируса в Европе стала 12-летняя девочка. Она умерла здесь, в Бельгии. При этом 93% из 705 скончавшихся в этой стране - люди старше 65 лет.

Во вторник прокуратура Брюсселя сообщила о двух задержаниях, которые произошли в воскресенье из-за несоблюдения общенациональных мер по пресечению пандемии. Оба гражданина уже неоднократно нарушали условия карантина, один даже поплатился штрафом.

Еврокомиссия ожидаёт глубокий спад

В прессу просочился внутренний документ Еврокомиссии. Она исходит из того, что экономический спад, вызванный пандемией, будет глубже в ЕС, чем Великая рецессия 2009 года. Быстрое восстановление, в форме буквы V, больше не ожидается, как несколько дней назад.

В документе говорится, что хотя в Китае ситуация приходит в норму, глобальный спрос не стремится к прежним уровням.

Пока страны-члены ЕС согласились предоставить в среднем по 2% своего ВВП на пакет стимулирующих мер. Европейский центробанк говорит, что эту цифру придётся удвоить.