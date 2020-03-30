Черепахи помогают разгадать тайны тропических циклонов

Впечатляющие и разрушительные — тропические циклоны регулярно опустошают берег Реюньона и других островов в Индийском океане. Чтобы лучше понять, как они формируются и как точнее прогнозировать их поведение, несколько государств объединили усилия в рамках исследовательского проекта ReNovRisk-Cyclones.

Это неординарный исследовательский проект по целому ряду причин. Одна из них — использование морских животных для получения информации. Участниками программы ReNovRisk стали черепахи. Дело в том, что свою силу тропические циклоны набирают в море. Исследователи неплохо изучили, как формирование и движение атмосферных вихрей связано с состоянием поверхности океана. Но что в это время происходить на глубине — всё ещё не вполне ясно.

Ответы ищут на французском острове Реюньон, который регулярно сталкивается в этими разрушительными природными явлениями. Наблюдать за происходящим на глубине помогают пациенты одного из крупнейших центров спасения морских животных в океанариуме Келонья. Здесь выхаживают черепах, которые нуждаются в помощи, чтобы затем снова выпустить их в океан.

Черепахи, участвующие в этой программе, — невероятный актив, который позволяет собирать данные о температуре на глубине. Это поможет ученым из RenovRisk точнее настроить программы прогнозирования формирования циклонов. Мэттью Баррет биолог

Некоторым рептилиям перед возвращением в естественную среду закрепляют на спину исследовательскую аппаратуру. Это устройство, которое постоянно передаёт данные о своём местоположении, о глубине и о состоянии воды.

Программа RenovRisk пользуется международной поддержкой. Её бюджет — 1,5 млн евро — почти полностью покрывается за счёт финансирования ЕС. 15% оплачивают правительство Франции и администрация Реюньона.

В исследованиях участвуют учёные из Мадагаскара и Мозамбика, с Сейшельских островов и Маврикия. В общей сложности, 15 стран пользуются результатами их работы в юго-западной части Индийского океана.

Данные с передатчиков, установленных на панцирях черепах, поступают к метеорологам центра Meteo France в Сен-Дени. Они обрабатывают показатели температуры на глубине более 300 м., чтобы использовать их в инновационных моделях. Эта работа становится всё более важной с изменением климата, — говорят эксперты. По словам специалиста по циклонам Meteo France Филиппа Кароффа, с каждым годом вихри, скорее всего, будут становиться всё сильнее:

«Выглядит циклон очень красиво, но вместе с тем мы знаем, что будет, если он затронет населённые районы… Циклоны несут немало бед. Вот почему я часто говорю, что это дьявольская красота».

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Международное сотрудничество имеет особую важность для этого проекта. Сейсмолог с Мадагаскара Элиза Риндрахарисаона после двух лет работы в команде говорит о значении обмена информацией между экспертами из разных стран. Таким образом учёные получают разные элементы более масштабной картины, которую необходимо представлять, чтобы предсказывать поведение циклонов.

В рамках проекта ReNovRisk-Cyclones в Индийский океан выпустили уже около десяти черепах с научным оборудованием. С этими животными теперь связывают большие надежды на прорыв в исследовании тропических циклонов.