Еврокомиссар по экономике предсказывает рецессию и отскок

Из-за пандемии коронавируса останавливается хозяйство Евросоюза. Его лидеры спорят о выпуске чрезвычайных облигаций, так называемых "коронабондов".

Против выступают группа стран во главе с Германией и Нидерландами, не желающих делить общий долг. За — итальянский еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони. С ним беседует корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста.

Джентилони: Выпуск бондов на финансовых рынках в любом случае должен быть направлен на наши цели. С помощью этого инструмента или других инструментов, которые мы можем выбрать, мы должны выразить нашу общую приверженность достижению этой цели. Отдельные страны, более сильные или слабые экономически, не могут себе позволить водиночку.

Euronews: Говорят ли "нет" евробондам Германия и ряд других стран – и "нет" солидарности?

Джентилони: "Нет" солидарности в данный момент поставит под угрозу весь наш проект. Нам ещё надо обсудить инструменты. Пока на столе переговоров - возможность не только использовать стабилизационный механизм, но и выпуска облигаций. Есть бюджет ЕС, есть возможность усилить роль Инвестиционного банка. Я думаю, что на столе министров финансов будет инструментарий для достижения консенсуса по мерам, которые необходимы для ближайшего будущего.

Euronews: Так вы думаете, мы можем избежать большой рецессии или большой депрессии?

Джентилони: У нас наверняка будет большая рецессия, но после рецессии у нас также будет сильный отскок. Мы не можем избежать рецессии в ситуации, когда у нас заблокированы наши города, наши услуги в некоторых странах, а также наши компании в целом.