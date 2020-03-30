Бабочки и пчёлы нужны в больших городах

Современные города разрастаются, захватывая окрестности и экосистемы. Считается, что урбанизированные зоны по богатству биоразнообразия всегда уступают сельской местности в разы. Но недавние исследования показали, что и на территории городов можно поддерживать процесс естественного опыления растений насекомыми.

Это парк в Вальядолиде на северо-западе Испании. Рауль Санчес Франсес координирует проект URBAN GreenUP:

"Мы рассматриваем города как экосистемы, в которые входят и сообщества живых организмов. Через такие проекты, как Urban Green Up мы хотим объединить в одну экосистему природу и города. Насекомые-опылители так же необходимы в городской среде, как и в естественной, потому что они обеспечивают существование видов, которым необходимо опыление, и способствуют тем самым стабильности городских экосистем".

Городские агломерации могут сыграть свою роль в сохранении дикой природы; насекомые-опылители очень нужны в парках, скверах и других местах, где много зелёных насаждений.

Хелен Роулинсон руководит проектом Green Infrastructure:

"Такие проекты дают реальную возможность умножить биоразнообразие городов. Они помогают сохранить большее число естественных опылителей - таких, как бабочки, пчёлы или другие насекомые. Это способствует лучшему росту растений и сохранению зелёных городских зон в в здоровом состоянии".