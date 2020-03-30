Проект Urban Green Up: чтобы города зазеленели

К 2050 году около 80% населения нашей планеты будет проживать в городах. Наступающая урбанизация вместе с климатическими изменениями преображает условия жизни горожан: качество воздуха падает, а температура поднимается и угроза наводнений растёт.

Клаудио Росмино, Euronews:

"Города растут все быстрее и быстрее, урбанизированные зоны в настоящее время занимают 3%поверхности Земли, но при этом производят около 72% парниковых газов. Как нейтрализовать это воздействие на окружающую среду и улучшить качество жизни горожан? Решения подсказывает сама природа".

Ученые, работающие над европейским проектом Urban Green Up (в нём участвуют 25 партнёров из 9 стран и 8 городов), проводят в исследовательском центре в Вальядолиде на северо-западе Испании эксперименты с целью найти, как обеспечить устойчивое развитие городов, применяя лишь то, что уже существует в природе.

Ключ - в природных свойствах, которые мы можем использовать для смягчения последствий изменения климата. Как?

"Вот, например, некоторые растения могут действовать как терморегуляторы и снижать температуру окружающей среды, - объясняет координатор проекта Рауль Санчес Франсес. - Для этого есть такие решения как зелёные крыши, мобильные вертикальные сады или зелёные фасады зданий".

Важная часть проекта посвящена очистке воздуха и дождевой воды в городах. Определенные виды растений посредством своих листьев и корней могут работать как естественные фильтры.

Рауль Санчес Франсес, координатор проекта Urban Green Up:

"Вот одно из наших изобретений: городской биофильтр. Мы назвали его "зелёным дымоходом". Он устанавливается на крыше рядом с обычным дымоходами, чтобы очистить дым от вредных продуктов горения. Эта система способна, к примеру, улавливать оксид азота и твердые частицы - два основных загрязнителя, выделяемых транспортными средствами и системами отопления".

Потенциал систем, работающих на природной основе, безграничен. Вот, к примеру, зелёные велосипедные дорожки и зелёные парковки призваны нейтрализовать в Вальядолиде выброс в воздух почти 200 тонн CO₂, а летом снижать температуру на 5 ° C. Но учёным приходится считаться со многими факторами.

Алисия Валлазан Каберо , советник по вопросам окружающей среды мэрии Вальядолида, говорит: "Нам нужно решать много вопросов, и самый главный из них - нехватка места. Большие проблемы возникают с использованием общественных территорий, поэтому у нас есть подземные водопроводы, подземная электросеть, подземные парковки".

Вальядолид (Испания), Измир (Турция) и Ливерпуль (Великобриатния) - три первых города, которые тестируют более 40 устройств, использующих природные процессы.

В Ливерпуле, где плотность движения транспорта чрезвычайно высока, зелёные насаждения, к примеру, должны позволить сократить выбросы углерода на более чем 5,5 тонн в год и снизить температуру в летний сезон на 2-4 ° C.

Фернандо Нуньес Вега, управляющий проектами развития городских трасс при Городском совете Ливерпуля, говорит:

"Проблема с качеством воздуха стоит у нас в в Ливерпуле очень остро. У нас несколько горячих точек по всему городу, так что деревья очень помогают поправить положение. Эти насаждения - только первый этап: мы посадили 14 саженцев и планируем посадить ещё более 150. Это поможет очистить воздух".

Родина "Битлз" реализует сразу несколько проектов - таких как зёленые дороги, био-фильтры , сады с естественным опылением и натуральные дренажные системы для снижения риска наводнений.

Джульет Старплз, ответственная за проект Urban Green Up в Городском совете Ливерпуля:

"Мы надеемся , что нам удастся разместить островки зелёных насаждений по всему городу, в стратегически важных местах. Мы будем следить за качеством воздуха, воды, за сохранением биоразнообразия, чтобы улучшить качество жизни местного населения без ущерба для экономики".

После того, как экспериментальные проекты успешно пройдут испытание в трёх городах, их применят в ещё пяти городах - итальянской Мантуе, немецком Людвисбурге,колумбийском Медельине, китайском Чэнду и вьетнамском Бинь Дине.

Учёные надеются, что их примеру затем последует весь мир, и переполненные города нашей планеты начнут зеленеть.