Сборщики мусора в Брюсселе рискуют здоровьем

Среди тех, кто сражается на передовой линии против нашествия коронавируса - сборщики мусора. Рискуя собственным здоровьем и безопасностью, во многих европейских городах они поддерживают чистоту и нормальные санитарные условия.

В Брюсселе они исправно подбирают мешки раз в неделю. Со времени первой вспышки инфекции количество больничных листов, выдаваемых муниципальными службами, увеличилось на 20%.

«Сейчас всем непросто, - говорит один мусорщик. - Люди боятся, и мои коллеги тоже, особенно те, у кого есть дети. Ситуация трудная, но мы справляемся с ней".

Сборщики мусора физически соприкасаются с тем, что местные жители выбрасывают. Учитывая это, бельгийские власти и профсоюзы провели экстренное совещание, чтобы свести к минимуму возможность заражения этой категории персонала. Решено сократить её рабочий день, а машины снабдить всеми доступными средствами защиты от вируса.

«Для наших бригад слегка изменены маршруты, - говорит представитель профсоюза Мишель Пьерсоль. - Вместо трёх полных загрузок, они делают только две. Мы также требовали, чтобы в автомобилях были канистры с водой, мылом и дезинфицирующим гелем. Вдобавок наши работники захотели иметь дополнительные перчатки, и им разрешено держать их в кабине».

Однако чрезвычайная ситуация вынудила приостановить в Брюсселе сбор бытовых отходов, подлежащих переработке. Городские власти просят жителей оставляли дома, например, бумагу и картонную упаковку, а если места для этого нет, что можно выбрасывать их в мешках вместе с остальным мусором.