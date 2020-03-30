Как Бельгия и Еврокомиссия ведут борьбу с коронавирусом

_Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя: _

В Бельгии Федеральная служба здравоохранения сообщила на ежедневном брифинге, что общее число заболевших в стране с начала пандемии составляет 11,899. От коронавируса скончалось за сутки к утру понедельника 82 человека, Из них 46 - во Фландрии, 22 - в Валлонии и 14 - в Брюсселе.

В столице постепенно ужесточается карантин, но пока можно выходить на свежий воздух, если только не приближаться к другим.

Что касается Еврокомиссии, то вице-председатель Маргаритис Схинас назвал её главные заботы на сегодня: "координация пограничных мер, обеспечение бесперебойной циркуляции товаров в едином рынке, помощь в репатриации, совместная закупка медицинского оборудования, мобилизация беспрецедентной финансовая поддержки, ослабление правил государственной помощи и бюджета".

Схинас признал, что в первые дни реакция стран-членов ЕС была скорее "национальной и разобщённой".

Здесь отмечают, что и глава Еврокомиссии инстинктивно заняла позицию родной Германии, призывая, например, к финансовой дисциплине, но нащупала баланс интересов и добилась проявлений солидарность.

Немка Урсула фон дер Ляйен сказала агентству DPA: "В начале мы заглянули в пропасть, а затем быстро увидели в этом кризисе позитивные стороны и сплочённость".